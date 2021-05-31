В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий - следователи проводят проверку

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ. Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия.

"По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом в нарушение требований охраны труда он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказали в СК.

Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка. Опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-