В Шарковщинском районе легковушка сбила пешехода

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
30 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил мужчину в Шарковщинском районе, пешеход погиб на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 18.00 в деревне Буевщина. Водитель авто наехал на находившегося на проезжей части мужчину. В результате ДТП 48-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.
Госавтоинспекция обращает внимание граждан, увидевших на дороге пешехода или велосипедиста без световозвращающих элементов либо в состоянии алкогольного опьянения, сообщать об этом по телефону 102.-0-