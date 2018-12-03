В Шарковщинском районе легковушка влетела в грузовик: погиб водитель

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шарковщинском районе легковой автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. Водитель легковушки скончался на месте, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 17.40 на 160-м км дороги Р3. По предварительной информации, легковой автомобиль "Опель Астра" занесло, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес Бенц Атего". По словам водителя грузовика, он стал тормозить, но не успел. В результате ДТП 41-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия, его деблокировали спасатели.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее в условиях снегопада и гололеда. Водителям следует не совершать необдуманных маневров, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий. Также быть особо бдительными в местах появления на дороге пешеходов. Пешеходам нужно быть обозначенными световозвращающими элементами, переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться.-0-