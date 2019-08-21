21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Шарковщинском районе на поле сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось утром 20 августа вблизи деревни Станиславово. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили в поле горящий трактор. До этого на машине проводилась вспашка поля. До их приезда механизатор самостоятельно пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако справиться с пламенем ему не удалось.
Трактор МТЗ-3022 принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Доваторский". В результате пожара огнем повреждены кабина, моторный отсек и колеса сельхозтехники.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Основная версия - короткое замыкание электропроводки трактора.-0-
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