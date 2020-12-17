В Шарковщинском районе спасли рыбака

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе рыбак провалился в полынью, спасатели его достали из воды, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущем человеке на искусственном водоеме около деревни Александрово поступило 16 декабря в 11.13. В полынье на поверхности воды на расстоянии около 20 м от берега находился человек. Выяснилось, что пенсионер был на рыбалке, вышел на лед и провалился. Толщина льда на водоеме - 2-3 см.

Работники МЧС с использованием штурмовой лестницы и спасательной веревки достали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками с диагнозом общее переохлаждение его госпитализировали.-0-