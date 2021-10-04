В Шклове конфликт из-за раздела имущества закончился поджогом дома родственников

4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В результате конфликта, связанного с разделом имущества, шкловчанин чуть не сжег дом родственников - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По информации следствия, вечером 1 октября в Шклове по ул.Могилевской 25-летний местный житель, находясь на территории домовладения, где проживает его родной дядя со своей сожительницей, с помощью горючей жидкости поджег угол дома. В результате пожара огнем повреждено и уничтожено имущество родственника: полностью сгорела крыша жилого строения.

Позже выяснилось, что племянник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил восстановить справедливость в споре между матерью и ее родным братом по разделу родительского имущества. "В итоге нетрезвый мужчина своими действиями не только подверг опасности жизни и здоровье проживающих в домовладении родственников, но и создал реальную угрозу возгорания близлежащих домов и построек", - отметили в Следственном комитете.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, изъяты следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования. Допрошены потерпевшие и свидетели.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК. Мужчина задержан, свою вину он признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия.-0-