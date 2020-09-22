В Шклове кроссовер сбил 14-летнюю велосипедистку

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шклове под колеса машины попала 14-летняя девочка, которая пересекала проезжую часть на велосипеде и не спешилась. Об этом БЕЛТА сообщили в отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 21 сентября в 08.15 на перекрестке улиц Ленинской и Я.Коласа. 35-летняя местная жительница двигалась на автомобиле BMW X5, при повороте налево она совершила наезд на юную велосипедистку, которая пересекала проезжую часть и не спешилась.

В результате ДТП девочка получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения: при пересечении проезжей части нужно спешиться и вести велосипед рядом с собой. Водителям необходимо помнить, что при повороте налево или направо нужно уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу, а при их отсутствии по линии тротуаров или обочин.-0-