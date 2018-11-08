В Шклове пенсионер до смерти избил племянницу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шкловским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Шклова, который обвиняется в избиении родственницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

В одной из квартир города Шклова 25 сентября около 8.00 во время распития спиртных напитков мужчина избил проживающую с ним 49-летнюю племянницу. Женщина получила тяжкие телесные повреждения и в бессознательном состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.

В отношении шкловчанина следователями было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст.147 УК.

Пострадавшая скончалась 6 ноября в реанимационном отделении Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи, не приходя в сознание. Действия обвиняемого переквалифицированы на ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.-0-