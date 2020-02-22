В Шклове в частном доме разорвало отопительный котел

Фото МЧС
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Информация о ЧП в частном доме на улице Городецкой поступила в МЧС 21 февраля в 11.56. Об инциденте сообщила дочь хозяйки дома.
"Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что разорвало отопительный котел на твердом топливе без последующего горения. В момент происшествия хозяйка была на улице, внутри дома находились ее дочь с маленьким сыном. Они самостоятельно покинули дом и не пострадали", - рассказали в пресс-службе.
Предполагаемая причина взрыва - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).-0-