В Шклове женщина принесла в обменник распечатанную на принтере купюру в $20

Фото Управления ГКСЭ по Могилевской области
25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шклове женщина принесла в обменный пункт 20-долларовую купюру с признаками подделки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.
По результатам судебной экспертизы, проведенной экспертами Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ, установлено, что денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции этого вида, а выполнен способом струйной печати, то есть распечатан на принтере.
"Наиболее часто судебным экспертам на экспертизу поступают доллары США и российские рубли, - отметила Ирина Рачковская. - Среди наиболее распространенных подделок - купюры номиналом $100 и 5 тыс. российских рублей".-0-