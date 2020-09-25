25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе смертельно травмирован рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 23 сентября 51-летний машинист-тракторист, управляя погрузчиком, выполнял разгрузочные работы на территории частного фермерского хозяйства. При движении задним ходом мужчина наехал на 29-летнего слесаря предприятия, который от полученных травм скончался на месте.

Следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда провели осмотр места происшествия, для последующего изучения изъята документация организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, а также автотехническая экспертиза погрузчика. В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК.-0-