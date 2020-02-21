В Шкловском районе бесправник съехал в кювет и врезался в дерево

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью в Шкловском районе бесправник съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло на 5-м км автодороги Княжицы-Горки-Ленино. 27-летний житель деревни Городище, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, не выбрал безопасную скорость движения. Он потерял контроль над машиной, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате его с травмами госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Водительского удостоверения мужчина не имеет и никогда не получал.

По данному факту проводится проверка.-0-