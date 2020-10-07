7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе грузовик с полуприцепом при обгоне столкнулся с трактором. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 6 октября в 12.30 вблизи деревни Евдокимовичи Шкловского района. 27-летний житель Орши ехал на грузовом автомобиле SCANIA с полуприцепом ROLFO. При совершении обгона он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трактором "МТЗ-82", двигавшимся в попутном направлении.

От удара трактор съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 59-летний водитель трактора получил травмы, с которыми был госпитализирован.-0-