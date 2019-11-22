В Шкловском районе мужчина после побега с "химии" ранил жену и пытался напасть на участкового

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе мужчина без разрешения покинул исправучреждение открытого типа, ранил жену и пытался напасть на участкового. Злоумышленника пришлось останавливать с помощью табельного оружия. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Около 17.00 21 ноября в Шкловский РОВД позвонил мужчина и сообщил, что сосед пытается ранить ножом свою супругу. Прибывшая на место милиция выяснила, что обидчик 21-летней девушки - ее 30-летний муж. "Оказалось, что он самовольно покинул исправительное учреждение открытого типа, где отбывал наказание за истязание супруги (за это злодеяние мужчина судим дважды), - проинформировала Ольга Чемоданова. - По приезде домой осужденный начал избивать жену, однако той удалось вырваться и убежать к соседям. Уже там обидчик нанес потерпевшей несколько ранений предметом, похожим на нож. Конфликт пресек хозяин дома, который и вызвал милицию. После этого мужчина убежал".

Незамедлительно были приняты меры к розыску и задержанию беглеца, в нескольких районах области вводился специальный план "Перехват".

"Сегодня около 12.00 участковый осматривал одно из домовладений, где мог прятаться разыскиваемый. Внезапно тот напал на милиционера и попытался завладеть его табельным оружием, - рассказала Ольга Чемоданова. - Предупредительные выстрелы в воздух мужчина проигнорировал и продолжил двигаться в сторону участкового, угрожая похожим на нож предметом. В итоге нападавший был остановлен двумя пулями в ногу и руку. Инспектор вызвал медиков и остановил раненому кровотечение".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время действиям задержанного будет дана правовая оценка.-0-