В Шкловском районе подросток на мотоцикле сбил 6-летнего ребенка

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Шкловском районе пострадал 6-летний ребенок. Он получил тяжкие телесные повреждения, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В Центральную районную больницу Шклова обратилась женщина. Она рассказала, что ее малолетний сын сам себе причинил телесные повреждения, упав с лестницы второго этажа. Его госпитализировали. Во время разбирательств были установлены иные факты", - отметили в УВД.

Выяснилось, что на мальчика на мотоцикле совершил наезд 14-летний подросток из этого же населенного пункта, не имеющий права управления транспортным средством. Мать пострадавшего мальчика хотела скрыть случившуюся аварию, чтобы не привлекать к ответственности соседа-мотоциклиста.

Как отметили специалисты, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. По факту ДТП проводится проверка.

"Сотрудники ГАИ и инспекторы ИДН усилят профилактическую работу в Шкловском районе с семьями, у которых есть мотоциклы и мопеды. Родители должны уделять особое внимание детям-подросткам и не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права, чтобы избежать подобных ситуаций", - отметил начальник ОГАИ Шкловского РОВД Александр Римденок.-0-