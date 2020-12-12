12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе при пожарах в жилых домах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Первый инцидент произошел 11 декабря. "В 14.20 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Городянка. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1944 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 18.45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дубровка-1. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1984 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-