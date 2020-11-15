В Шкловском районе при пожаре погибли супруги-пенсионеры

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Шкловском районе погибли супруги-пенсионеры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Могилевского областного управления МЧС.

Пожар в частном доме в деревне Фащевка Шкловского района произошел вечером 14 ноября. Погиб хозяин дома 1941 года рождения и его жена 1942 года рождения. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Возгорание частного дома в Кличеве также оказалось смертельным: погиб мужчина 1968 года рождения.-0-