В Шкловском районе произошел пожар в доме многодетной семьи

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе в деревне Малое Черное произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"2 декабря около 5.00 35-летнюю многодетную мать разбудил подозрительный треск на улице. Выйдя из дома, хозяйка обнаружила, что горит кровля. Женщина разбудила проживающую с ней мать и вдвоем они собрали и эвакуировали из дома четверых малолетних детей: 2010, 2017, 2019 и 2020 годов рождения", - рассказали в МЧС.

Женщины вовремя спасли детей - подгоняемый ветром огонь моментально захватил весь дом, уничтожив кровлю, перекрытие и имущество в доме.

Многодетную семью, оставшуюся без жилья, разместили в кризисной комнате центра социального обслуживания населения Шклова.

Причина произошедшего устанавливается.-0-