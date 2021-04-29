В Шкловском районе раскрыта кража 900 кг добавок к комбикорму

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе раскрыта кража 900 кг витаминно-минеральных добавок к комбикорму, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники Шкловского РОВД установили лиц, которые совершили хищения премиксов с территории сельхозпредприятия.

"В конце марта в Шкловский РОВД поступило сообщение от работников одного из хозяйств о том, что на онлайн-площадке бесплатных объявлений неустановленным лицом размещено предложение к реализации премиксов - смеси биологически активных веществ, обеспечивающих продуктивность, оптимальное физиологическое состояние животных, которые использовало их предприятие для производства сухих кормов", - отметили в УВД.

Как установили сотрудники БЭП, премиксы пытался реализовать житель Мстиславского района. В гараже на территории его домовладения обнаружены и изъяты 36 мешков маркированных добавок к комбикорму. Мужчина пояснил, что купил премиксы для их использования в личном подсобном хозяйстве, излишки планировал продать.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что добавки к комбикорму похитили трое работников сельхозпредприятия. С января по март текущего года в позднее время на личной машине они неоднократно вывозили премиксы из цеха хозяйства, а потом продавали через посредников.

На сегодняшний день всего изъято более 900 кг похищенных добавок к комбикорму на общую сумму около Br7 тыс. Сотрудниками следственного комитета дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовное дело.-0-