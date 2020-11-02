В Шкловском районе в аварии погиб пешеход

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе вблизи деревни Даньковичи под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 1 ноября в 21.25. 23-летний житель деревни Бель Шкловского района, находясь за рулем Volkswagen Golf, совершил наезд на 41-летнего жителя деревни Литовск Шкловского района. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.

"Несмотря на вечернее время, на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы", - отметили в ГАИ. По факту ДТП проводят проверку.-0-