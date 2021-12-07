В Шкловском районе водитель легковушки при обгоне врезался во встречный автомобиль

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе столкнулись две иномарки - пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Сегодня утром около 8.35 вблизи агрогородка Городище Шкловского района 28-летний могилевчанин, управляя автомобилем Opel Vectra, при обгоне не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия", - отметили в ГАИ.

Молодой человек не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot 406.

Водитель и 28-летняя пассажирка Opel с травмами госпитализированы.

"Следует отметить, что на Opel была установлена зимняя резина, однако на задней оси остаточная высота рисунка протектора шин составляет менее 4 мм", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-