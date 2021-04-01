В Шкловском районе задержали водителя с 3,6 промилле алкоголя

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе вблизи агрогородка Городец экипаж Госавтоинспекции задержал нетрезвого водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 30 марта около 8.00. Водителю, который двигался на автомобиле BMW по центру дороги, сотрудники подали сигнал об остановке. Проверяя документы, инспектор увидел, что водитель нетрезв, и предложил ему пройти в служебный автомобиль. При освидетельствовании в больнице "Алкотест" показал наличие у водителя 3,6 промилле алкоголя. "Не прошло и года, как мужчина уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду", - подчеркнули сотрудники ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения в течение года в качестве наказания применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до пяти лет с исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом со штрафом до 1000 базовых величин, а в ряде случаев ограничением или лишением свободы до двух лет.-0-