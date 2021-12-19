В Шумилино горела квартира: спасли семь человек, из них двое детей

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек спасли работники МЧС при пожаре в Шумилино. Об этом сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

18 декабря в 15.05 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Дубосарского. Подразделения МЧС выехали незамедлительно.

"Когда спасатели прибыли к месту вызова, там наблюдалось открытое горение квартиры, расположенной на первом этаже. Хозяйка до приезда подразделений МЧС попыталась потушить пожар самостоятельно, но не справилась с огнем и покинула опасную зону. Разделившись на два звена, работники МЧС приступили к спасению людей с вышележащих этажей и тушению пожара", - говорится в сообщении.

На втором этаже из одной квартиры спасатели вывели мужчину и женщину, из второй - хозяйку и ее знакомую беременную женщину. Одновременно из окна по трехколенной лестнице один из пожарных на руках спустил вниз 3-летнего ребенка, а также помог мужчине и 13-летнему мальчику.

Медработники осмотрели всех спасенных, трое из них госпитализированы.

Пожар ликвидирован. В квартире повреждено имущество, также в ней и подъезде закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-