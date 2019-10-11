В Шумилино на пожаре в частном доме погибли двое мужчин

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Шумилино 10 октября при пожаре в частном доме погибли двое мужчин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в доме по ул. 2-й Энгельса поступило спасателям в 22.49. В огне погибли хозяин дома и гражданин, находившийся у него в гостях.
Причина пожара устанавливается.
Всего в области за прошедшие сутки произошло 2 пожара. Еще одно возгорание зафиксировано в Новополоцке, где был травмирован человек, повреждено строение.-0-