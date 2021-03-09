В Шумилино от удара током погиб мужчина

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Шумилинский РОСК проводит проверку по факту гибели мужчины от удара током, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, днем 8 марта в Шумилино в трансформаторную подстанцию залез мужчина. Он получил смертельный разряд тока. После короткого замыкания в будке начался пожар, в результате чего тело мужчины обгорело. Его обнаружили работники предприятия, которому принадлежит подстанция, и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего устанавливается. Шумилинским РОСК проводится проверка.-0-