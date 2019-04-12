В Шумилино пенсионера придавил автомобиль во время ремонта

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жителя Шумилино во время ремонта придавил личный автомобиль, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация об инциденте поступила утром 11 апреля. 70-летний мужчина в своем дворе ремонтировал авто. Он домкратом приподнял машину и подлез под нее, но домкрат съехал, и пенсионер оказался зажат автомобилем, выбраться не мог. Спасатели с помощью гидравлического оборудования вытащили мужчину и передали его медикам. Серьезных травм удалось избежать.-0-
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