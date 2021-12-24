24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино при пожаре в квартире работники МЧС спасли пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

23 декабря в 14.30 спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире по улице 40 лет Октября в горпоселке Шумилино. К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения МЧС.

"Из окна квартиры на первом этаже двухэтажки шел дым, - рассказали в МЧС. - На лестничной площадке второго этажа спасатели увидели мужчину, он лежал на полу и сильно кашлял, самостоятельно покинуть опасную зону он не мог. Они подняли пострадавшего, вынесли его на свежий воздух и передали медикам. От госпитализации пенсионер 1958 года рождения отказался".

Внутри квартиры, где произошло возгорание, никого не было, так как хозяйка в это время ушла в магазин.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате происшествия огнем повреждена кровать, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-