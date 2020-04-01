В Шумилино суд начнет рассмотрение дела о жестоком убийстве мужчины

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд в выездном заседании в Шумилино начинает сегодня рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве в Шумилинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Вечером 25 октября 2019 года 33-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы, что на ее супруга напал с ножом их знакомый. Следственно-оперативная группа в лесу нашла тело 37-летнего мужчины без признаков жизни. Супруги в тот день пошли в лес собирать ягоды. Выйдя из леса, они встретили своего 42-летнего знакомого, который ожидал возле оставленного супругами автомобиля. Началась ссора, мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения. Женщина сразу убежала, а нападавший скрылся. Через несколько дней подозреваемого задержала милиция.

Следствие установило, что мотивом убийства стали ревность и месть семейной паре за дачу показаний по ранее возбужденному уголовному делу в отношении злоумышленника. Он подозревался в преступлениях, предусмотренных ст.186 и ст.153 УК.

Выяснилось, что 3 августа 2019 года в деревне Суровни Шумилинского района обвиняемый приставил нож к потерпевшей, схватил ее за одежду, завел за угол дома и избил женщину, угрожал ее убить. Вскоре на место происшествия пришел супруг потерпевшей и стал требовать прекратить беспредел, обвиняемый начал бить и его. Пострадавший сообщил о произошедшем в милицию. Когда в отношении 42-летнего мужчины за вышеуказанные действия было возбуждено уголовное дело, он всячески принуждал потерпевшую к отказу от дачи показаний и даче заведомо ложных показаний. Например, утром 15 октября 2019 года, находясь в квартире потерпевшей, раздел ее и сфотографировал в обнаженном виде на свой телефон. После чего начал угрожать разместить фото в интернете и передать третьим лицам в случае невыполнения требований.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по нескольким статьям: ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ст.404 (принуждение потерпевшего к отказу от дачи показаний, к даче заведомо ложных показаний путем угрозы оглашением иных сведений, которые это лицо желает сохранить в тайне), ч.1 ст.366 (насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений, и его близких в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение общественного долга), ст.186 (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления) и ст.153 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья) УК.-0-