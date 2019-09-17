В Шумилинском районе браконьер поставил 44 петли

17 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Браконьер установил в окрестностях деревни Черенка Шумилинского района 44 петли для добычи копытных, в две из них попали лоси. Одного удалось спасти - его вовремя заметили и освободили госинспекторы, второй лось погиб. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В этих глухих и богатых дичью местах рейдовая группа Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира оказалась неслучайно. Госинспекторы получили информацию, что один из местных жителей, который уже дважды привлекался за браконьерство, снова ставит петли в лесу.

"Осмотрев место незаконной охоты, инспекторы вместе со следственно-оперативной группой отправились к подозреваемому. У него на подворье обнаружили восемь петель из тех же материалов, что и установленные в лесу. Мужчина признался, что ставил петли для добычи лося и кабана", - рассказали в госинспекции.

Запрещенные орудия охоты изъяты. Сумма причиненного вреда уточняется, она составит не менее Br7,6 тыс.

В отношении охотника-нелегала возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси