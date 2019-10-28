В Шумилинском районе мужчину нашли убитым в лесу

28 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Шумилинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Вечером 25 октября 32-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый. Она также рассказала о месте совершения преступления: в лесу следователи нашли тело 37-летнего мужчины.
По предварительным данным, супруги днем пошли в лес собирать ягоды, а когда вернулись к своему автомобилю, их ожидал 41-летний знакомый. Во время ссоры он ударил мужчину ножом. Жена потерпевшего убежала, а нападавший скрылся.
Сейчас мужчина задержан, он скрывался в Городокском районе. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-