В Шумилинском районе на пожаре погиб сельчанин

2 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Шумилинском районе на пожаре в частном доме погиб сельчанин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Ольшаники поступило на горячую линию службы спасения днем 1 июня. К прибытию подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось открытое горение двух сараев и жилого дома. В последнем уже обрушилась кровля. Во время ликвидации пожара под слоем конструкций спасатели обнаружили труп хозяина дома - мужчины 1929 года рождения.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-