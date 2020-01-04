В Шумилинском районе нашли в реке тело пропавшего в ноябре витебчанина

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе в реке найдено тело мужчины, который пропал в ноябре в Витебске. Такая информация размещена на сайте УВД Витебского облисполкома.
Тело пропавшего без вести витебчанина нашли 3 января в Западной Двине возле деревни Полтево. "Обнаружен труп без вести пропавшего жителя Витебска. Видимые признаки насильственной смерти отсутствуют", - проинформировали в УВД.
Здесь напомнили, что 39-летний мужчина пропал в ночь с 16 на 17 ноября. Его разыскивал Первомайский РОВД Витебска.-0-