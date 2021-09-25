В Шумилинском районе от взрыва снаряда погиб мужчина

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском района в результате взрыва снаряда погиб мужчина. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о гибели 56-летнего жителя Витебска поступило сегодня утром. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что мужчина находился в гостях у своей матери в Шумилинском районе и работал в гараже. В какой-то момент пенсионерка услышала взрыв, после чего на полу обнаружила сына без признаков жизни. По предварительной информации, мужчина распиливал ранее найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. От воздействия один из них взорвался. На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, которая обнаружила еще четыре целых снаряда и один распиленный. Они изъяты для уничтожения.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия. Опрашиваются родственники погибшего и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Шумилинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-