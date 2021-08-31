В Шумилинском районе под колесами поезда погиб 18-летний парень

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе под колесами поезда погиб 18-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Сегодня около 2.00 на железнодорожных путях грузовым поездом под управлением машиниста 1990 года рождения был смертельно травмирован 18-летний местный житель", - рассказали в УВД.

Правоохранители предупреждают: чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности. "Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося состава по соседним путям, продолжить переход. Нельзя использовать во время передвижения возле железнодорожных путей наушники и надевать капюшоны", - отметили в ведомстве.-0-