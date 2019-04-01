1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе при выжигании травы сгорели два дома и сарай, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о возгорании в деревне Кутино поступила 30 марта в 14.00. Наблюдалось открытое горение двух домов и сарая. "Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Хозяева отсутствовали, так как проживают в других населенных пунктах, а эти дома использовались ими под дачу. В результате пожара в домах и сарае уничтожены кровля, потолочные перекрытия, повреждены стены", - отметили в областном управлении МЧС.
Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности. Проводится проверка.-0-
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