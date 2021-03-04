В Шумилинском районе работник МЧС обнаружил возгорание в частном доме и спас человека

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время профилактического рейда в частном жилом секторе Шумилинского района работник МЧС обнаружил возгорание в доме и спас человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

"Заходя в очередной дом по ул.Ударной, спасатель почувствовал запах гари. Входная дверь была закрыта изнутри, а заглянув в окно дома, он увидел плотное задымление. Вернувшись к входной двери, работник МЧС начал изо всех сил стучать в нее. Через некоторое время дверь открыл мужчина, как выяснилось, хозяин дома, пенсионер, 1957 года рождения. По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал происходящего", - рассказали в ведомстве.

Внутри было очень дымно. Зайдя в дом, работник МЧС обнаружил возгорание горючих материалов на диване в жилой комнате. Ликвидировав горение и выведя мужчину на свежий воздух, спасатель сообщил о случившемся в центр оперативного управления МЧС.

По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-