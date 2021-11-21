В Шумилинском районе в результате разбойного нападения пострадали два человека

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате разбойного нападения в Шумилинском районе потерпевшие оказались в реанимации, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 19 ноября 18 и 24-летний местные жители распивали спиртные напитки. Позже подозреваемые решили добыть деньги для покупки алкоголя и направились к соседу одного из них. После неудачной попытки выбить дверь, молодые люди разбили окно, проникли в квартиру и стали требовать у хозяина деньги. Мужчине удалось выбежать на улицу, однако его догнали и избили. Вернувшись в квартиру, подозреваемые принялись выбивать деньги у сестры потерпевшего. Когда женщина перестала сопротивляться, они забрали спиртное и ушли. Потерпевшие - 63-летний мужчина и его 60-летняя сестра.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) УК. Подозреваемые задержаны, один из них ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. С ними проводятся следственные действия.-0-