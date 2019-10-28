В СК рассказали подробности аварии под Островцом: водитель сбежал с места ДТП

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП под Островцом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
По данным следствия, около 5 часов утра 27 октября неподалеку от Островца вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль "Ситроен" под управлением 39-летнего мужчины. В результате аварии погиб 31-летний пассажир.
"Установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Перед поездкой они в компании общих знакомых употребляли алкоголь. По результатам освидетельствования у водителя в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя составило 1,37 промилле. С места ДТП мужчина скрылся, однако в скором времени был задержан сотрудниками милиции", - рассказала Инна Позняк.
Островецкий районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Изучается личность подозреваемого, устанавливаются условия, способствовавшие совершению преступления.
Следователи просят граждан, ставших свидетелями и очевидцами ДТП, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8-0152-72-40-40 (круглосуточно).-0-