В Славгороде четыре ребенка заболели церкариозом

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде зарегистрированы четыре случая острого паразитарного заболевания - церкариоза - среди детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"В Славгороде зарегистрировано четыре случая острого паразитарного заболевания среди детей. У них обнаружен церкариоз - это заболевание в народе называют "зуд купальщиков". Его можно обнаружить у людей, которые контактировали со стоячей или слабо проточной водой. У детей это заболевание проявляется чаще, чем у взрослых, потому что дети любят больше времени проводить в воде", - отметили в центре.

В связи с этим на городском пляже по улице Молодежной в Славгороде запретили купание детей и взрослых, а также занятия всеми видами водного спорта.

"Зуд купальщиков" вызывают церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. Заболевание может вызвать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд. При этом у заболевшего может подняться температура тела - от 38 градусов и выше.-0-