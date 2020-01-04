В Славгороде из-за короткого замыкания в детском саду эвакуировали 42 человека

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации из детского сада в Славгороде 42 человек, в том числе 29 детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"3 декабря около 14.40 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" было обнаружено задымление в электрощитовой на первом этаже здания яслей-сада №4 в Славгороде", - рассказали в управлении.

Благодаря системе голосового оповещения персонал садика эвакуировал из здания людей до приезда спасателей. Пострадавших нет.-0-