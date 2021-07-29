В Славгороде мальчик насквозь пробил ногу металлической проволокой

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде 10-летний мальчик во дворе общежития по ул.Рокоссовского напоролся на проволоку - потребовалась помощь спасателей и медиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению проволоки из ноги ребенка поступило 28 июля в 18.22. Спустя три минуты спасатели прибыли на место. Правая нога мальчика была насквозь пробита металлической проволокой ниже икроножной мышцы.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проволока была перекушена. Ребенок госпитализирован.-0-