В Славгороде мужчина украл корову, чтобы возместить ущерб за кражу

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде мужчина украл корову, чтобы возместить ущерб за совершенную ранее кражу, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 3 июля местные жители д.Безуевичи Славгородского района заметили, как мужчина в камуфляже и маске ведет в сторону леса корову. Сельчане поняли, что животное похищено из сарая фермы, и позвонили в милицию.

На следующий день при осмотре места происшествия в лесу, недалеко от точки, где видели мужчину, был обнаружен рюкзак с камуфляжной формой и маской. Вскоре нашлась и корова - она была привязана к дереву. "Согласно оперативной информации, данное преступление мог совершить 40-летний житель соседней деревни. На допросе мужчина пояснил, что хотел похитить корову для последующей ее продажи. Но испугался, что его заметили. Поэтому оставил животное и рюкзак с вещами в лесу, а сам скрылся", - рассказали в СК.

Выяснилось, что в отношении мужчины в июне было возбуждено уголовное дело за кражу батарей из Славгородского райпо. Следствием была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - чтобы предоставить мужчине возможность трудоустроиться и возместить причиненный ущерб. "Однако он не сделал должных выводов и повторно совершил кражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.205 УК (кража и кража, совершенная повторно). Он заключен под стражу", - проинформировали в СК.-0-