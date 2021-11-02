В Славгороде нетрезвый водитель вез детей в детсад

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде нетрезвый отец-водитель вез троих детей в детсад, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"1 ноября в 7.32 на одной из улиц Славгорода наряд специального взвода ГАИ остановил водителя LADA. При проверке документов инспектор выявил у местного жителя признаки алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

38-летний мужчина признался, что накануне вечером выпивал спиртное. Освидетельствование показало 1,3 промилле. Инспекторы ДПС завезли детей в сад, а после продолжили административный процесс.

"Своими действиями водитель поставил под угрозу не только свое здоровье, но и безопасность троих малышей. Мужчине грозит штраф в 200 базовых величин с лишением прав на 5 лет", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-