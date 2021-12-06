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06 декабря 2021, 09:17

В Славгороде при пожаре в многоквартирном доме спасли мужчину

Фото МЧС
Фото МЧС

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоквартирном жилом доме в Славгороде спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"5 декабря около 11.20 спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде пятиэтажного жилого дома в Славгороде по ул. Карла Маркса", - рассказали в МЧС.

По прибытии к месту вызова в квартире на третьем этаже наблюдалось плотное задымление. Со слов соседей, в квартире мог находиться человек - хозяин квартиры. Мужчина 1963 года рождения, не работает, проживает один.

Сотрудники МЧС обнаружили его в кухне и вынесли на свежий воздух. Пострадавшего госпитализировали в Славгородскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

В квартире повреждено имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.-0-

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