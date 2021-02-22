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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде ребенок выбежал на дорогу из-за снежного вала и попал под машину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
20 февраля около 15.30 на улице Суворова местный житель 1989 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2101 с прицепом, совершил наезд на ребенка 2015 года рождения.
"По предварительной информации, мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за снежного вала. В попытке избежать наезда водитель повернул руль вправо, машина заехала в снежный сугроб. Однако прицеп "Жигулей" изменил траекторию, его занесло влево, где находился юный пешеход", - рассказали в МВД.
Мальчик получил травмы. Он госпитализирован.-0-