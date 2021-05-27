В Славгороде с четвертого этажа выпал двухлетний ребенок

27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде с четвертого этажа дома выпал двухлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

"По данным следствия, вечером 25 мая мама мальчика находилась в ванной комнате. В это время старшая девочка открыла окно на кухне, чтобы позвать домой брата и сестру. После чего она вышла из помещения и не закрыла окно. Мальчик подтянул стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал с высоты четвертого этажа", - говорится в сообщении.

С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.

Славгородским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следователи напоминают родителям о необходимости быть более внимательными и осторожными. "Не оставляйте детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Ставьте специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно. Москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением", - подчеркнули следователи.-0-