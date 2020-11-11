11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе очевидец спас мужчину при пожаре в нежилом доме, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Роги поступило 10 ноября в 6.52. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, внутри дома было горение, создалось плотное задымление. До приезда спасателей местный житель спас и вывел на свежий воздух находившегося в доме мужчину. Пострадавший после осмотра медиками доставлен в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги".

Работники МЧС ликвидировали пожар. В доме повреждены перекрытие и имущество, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-