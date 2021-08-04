4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Несколько десятков рулонов с сенажом пропали с поля вблизи д. Поповка Славгородского района в начале июля. Сотрудники местного РОВД установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались 41-летний житель Славгорода и 56-летний житель района.

Выяснилось, что на протяжении нескольких дней в вечернее время они на грузовом микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" подъезжали к полю, принадлежащему одному из сельхозпредприятий Славгородского района. В грузовой отсек транспортного средства закатывали рулоны с сенажом в белой полимерной пленке. Затем похищенное увозили с целью продажи.

В общей сложности с поля сельхозпредприятия были похищены 33 рулона сенажа на сумму более Br1,76 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Сенаж в полном объеме возвращен хозяйству.-0-