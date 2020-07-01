В Славгородском районе спасатели вытащили женщину из болота

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе две пенсионерки пошли в лес за грибами, одна из них заблудилась. Сотрудники милиции обнаружили женщину в болоте, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Днем 30 июня в Славгородский РОВД поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от деревни Машецкая Слобода заблудилась 60-летняя пенсионерка, - рассказали в УВД. - Две женщины отправились за грибами и договорились встретиться в условном месте в 10 часов. В указанное время туда пришла только одна". Как оказалось, ее подруга заблудилась - женщина прислала смс, в котором рассказала, что она угодила в болото и боится идти дальше. Позвонить пенсионерка не могла из-за плохой связи.

Женщину нашли около 14.00 на небольшом островке в болоте. Выбраться оттуда ей помогли сотрудники МЧС. Жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.-0-