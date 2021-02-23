23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме двухлетняя девочка съела банку таблеток. Ребенка спасли, его здоровью ничто не угрожает, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в благополучной семье. Мама достала из аптечки банку таблеток, которые прописали ребенку, и отлучилась на несколько минут в другую комнату. Когда вернулась, увидела пустую емкость и играющую рядом девочку. Мама тут же вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики оперативно промыли желудок ребенка. К счастью, вреда здоровью причинено не было.

"Стоит признать, что девочка не по годам развита и коммуникабельна. В ИДН Слонимского РОВД пояснили, что именно любознательность малышки и минутная невнимательность мамы едва не привели к беде. Девочка рассказала, что выпила лекарства из любопытства и пообещала, что больше так делать не будет", - рассказали в милиции.

Правоохранители просят родителей внимательнее следить за своими детьми, особенно когда они растут любознательными и активными.-0-